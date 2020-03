In auto con eroina e cocaina rifiuta i test antidroga: denunciato

BRINDISI - Un 35enne di Brindisi è stato denunciato dai carabinieri per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” e “rifiuto alla sottoposizione ad accertamenti di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.

L’uomo, durante un controllo alla circolazione stradale eseguto in via Amalfi a Brindisi, è stato fermato alla guida dell’autovettura di proprietà del padre e a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di tre involucri, di cui uno con 2,65 grammi di eroina, e i restanti due contenenti complessivamente 1,50 grammi di cocaina, tutti occultati all’interno di un borsone posto nel vano portabagagli del veicolo. Si è anche rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata, la patente di guida ritirata e il veicolo affidato al proprietario.