Auto in fiamme ai Cappuccini: il proprietario spegne l'incendio

BRINDISI – E’ stato spento dal proprietario un principio di incendio che intorno alla mezzanotte fra venerdì (24 agosto) e sabato (25 agosto) ha interessato un’Alfa 147 parcheggiata in via Pontinia, al rione Cappuccini. L’auto è intestata a un operaio di 55 anni del posto. Lo stesso, mentre una squadra di vigili del fuoco era in marcia, è riuscito a spegnere le fiamme. Poi i pompieri hanno completato il lavoro, mettendo il veicolo in sicurezza. L’origine della combustione è da appurare. Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.