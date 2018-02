Auto in fiamme, pensionato salvato dai passanti

BRINDISI – Paura sulla complanare nei pressi di Pantanagianni, dove è andata in fiamme un’auto mentre era in marcia e il conducente è stato portato in salvo da alcuni automobilisti di passaggio.

L’uomo, un pensionato brindisino, è stato portato in ospedale per accertamenti, con codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. L’incendio è divampato questo pomeriggio, 8 febbraio 2018, attorno alle 15,10. L'utilitaria viaggiava in direzione Sud.