Al volante sotto effetto di droga e alcol: denunciati due automobilisti

Tre persone sono state denunciate a piede libero nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, cosiddetto ad alto impatto, effettuato dai carabinieri della compagnia di Fasano e delle stazioni di Cisternino, Ostuni e Pezze di Greco. L’attività è stata predisposta con l’obiettivo di prevenire i reati predatori, contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e rendere le strade più sicure. I controlli hanno anche interessato le aree periferiche, nonché le contrade rurali e le frazioni balneari di Torre Canne, Savelletri e Villanova che in questo periodo pullulano di villeggianti.

I militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 30enne di Varese. L’uomo è stato fermato nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in Torre Canne, alla guida dell’autovettura Nissan Micra di proprietà della moglie, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. Sottoposto ad accertamento, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,47 G/L. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato alla donna.

A Fasano i carabinieri, al termine degli accertamenti, hanno denunciato un 28enne del luogo, per guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacente. L’uomo alle ore 23.30 in via Fratelli Rosselli, alla guida dell’autovettura di proprietà “Nissan Qashqai”, è rimasto coinvolto autonomamente in un sinistro stradale. Gli esami tossicologici richiesti dagli operanti, hanno riscontrato che l’uomo è risultato positivo alla cocaina. La patente è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

È stato denunciato anche un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, residente a Ostuni, controllato nella frazione di Savelletri fuori l’orario consentito, contravvenendo alle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Le segnalazioni per uso di droga

Nel corso dei servizi sono state segnalate all’autorità amministrativa nove persone, tra le quali anche villeggianti originari di altre regioni, trovate in possesso a seguito di perquisizione personale e veicolare, di modiche quantità di sostanze stupefacenti. In totale sono stati rinvenuti 17 grammi di marijuana e cinque grammi di hashish, il tutto sottoposto a sequestro. Nel complesso, i carabinieri hanno eseguito 18 perquisizioni tra personali e domiciliari, identificato 94 persone di cui 18 di particolare interesse operativo, controllato 68 autoveicoli oltre a cinque esercizi pubblici. Sono stati anche controllati 13 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione.