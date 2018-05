Bike sharing: rubati selle, cestini e ruote dalle bici del Comune

BRINDISI – A Brindisi c’è anche chi (uno o più) va a caccia di selle, cestini e ruote per biciclette. Furti in serie. Con il risultato documentato dalle foto pubblicate a corredo di questo articolo: una vergogna senza fine.

Sono spariti dalle bici del Comune di Brindisi, quelle del servizio di Bike sharing sulle quale l’Ente cittadino aveva scommesso quattro anni fa, subito dopo aver incassato il finanziamento complessivo di 176mila euro, dopo aver partecipato al bando del Programma europeo di cooperazione territoriale Grecia – Italia 2007/2013. Sembrava essere arrivato anche per Brindisi, il momento delle pedalate collettivo, delle bici in circolazione per le strade del centro soprattutto. Sembrava il momento giusto per dar vita alle buone abitudini che, invece, sono regola di vita altrove. Bologna, solo per fare un esempio.

Nei fatti, invece, è successo tutt’altro: le bici sono rimaste ferme alle postazioni installate e mese dopo mese, giorno dopo giorno, hanno perso pezzi per mano di qualcuno. Il ladro o i ladri di selle, cestini e ruote di biciclette. Ennesima presenza con la quale Brindisi è costretta a fare i conti. Come se non bastassero le bombe e le sparatorie in centro, nel pieno della movida, o le rapine nei negozi e nelle gioiellerie delle gallerie commerciali. Per non parlare delle recenti affiliazioni di giovanissimi alla Sacra Corona Unita.

In via Spalato qualcuno, nei giorni scorsi, ha fatto razzia, con danno per le casse del Comune. Anche se a Palazzo di città, sembra che nessuno si sia accorto dell’accaduto. Non una novità. Perché nei mesi scorsi furono prese di mira le bici di altre postazioni di bike sharing, come quelle che si trovano all’ingresso del parco del Cillarese, in via Filomeno Consiglio, la strada che costeggia il Comune di Brindisi, accanto alla stazione ferroviaria e ai giardinetti di piazza Vittorio Emanuele. Come se non bastassero le altre emergenze, adesso è caccia anche ai ladri di biciclette e affini.

