Serpente su marciapiede vicino a scuola: intervento dei vigili del fuoco

BRINDISO – Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi vicino alla scuola elementare sita in Largo Palermo, al quartiere Casale, a Brindisi, per la presenza di una biscia che strisciava sul marciapiede.

La chiamata al 115 ha segnalato la presenza di un grosso serpente che intimoriva i passanti. I vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di via Nicola Brandi hanno subito accertato che si trattava di una biscia, innocua quindi per l’uomo, e non di una vipera come, invece, era stato, segnalato. Il serpente è stato liberato in un campo.