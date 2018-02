Blackout ai rioni Commenda e Cappuccini: persone bloccate negli ascensori

BRINDISI - Decine di famiglie sono rimaste senza energia elettrica a causa di un blackout che nella tarda mattinata di oggi ha interessato i rioni Commenda e Cappuccini. I disagi sono consistenti. I vigili del fuoco sono intervenuti presso due condomini situati rispettivamente in via San Giovanni Bosco e in via Fratelli Cervi per sbloccare due ascensori con persone all'interno.

Da quanto si apprende dall'Enel, il problema deriva da un guasto che ha interessato la linea di media tensione. I tecnici di E-Distribuzione si sono subito attivati per ripristinare il servizio. Contemporaneamente sono entrati in funzione dei mezzi specifici per la ricerca guasti. Grazie alla tempestività con cui i tecnici sono intervenuti, alle ore 13 la situazione è tornata nella norma.