"Brindisi 2020/2050": otto incontri per la costruzione del Pug

BRINDISI – Partirà lunedì 12 novembre un ciclo di otto incontri aperti alla comunità per la costruzione del Piano Urbanistico Generale di Brindisi. Gli appuntamenti sono organizzati dall'assessorato all'Urbanistica e Assetto del territorio del Comune di Brindisi, si terranno da novembre a gennaio presso Palazzo Guerrieri in via Congregazione, con cadenza settimanale. In ogni incontro si affronterà un tema specifico attraverso dibattiti e tavoli di discussione.

I risultati emersi confluiranno nel PUG (Piano Urbanistico Generale) di Brindisi, lo strumento di governo dell’uso e delle trasformazioni del territorio da parte dell’amministrazione comunale. Il disegno della città del presente e del futuro per i prossimi 30 anni.

Il calendario degli incontri

Novembre 2018: Lunedì 12/11 ore 16.00 – 19.00, Territorio e città: storia e sviluppi futuri; Lunedì 19/11 ore 16.00 – 19.00, Ambiente, ecologia e sviluppo sostenibile del territorio; Lunedì 26/11 ore 16.00 – 19.00, Infrastrutture sostenibili del territorio

Dicembre 2018: Lunedì 03/12/2018 ore 16.00 – 19.00, Agricoltura e città; Lunedì 10/12 ore 16.00 – 19.00, Città, mare e porto; Lunedì 17/12 ore 16.00 – 19.00, Territorio, qualità della vita e salute; Venerdì 21/12 ore 16.00 – 19.00, Rigenerazione urbana e nuove qualità

Gennaio 2019: Lunedì 14/01 ore 16.00 – 19.00, Verso la smart city: società della conoscenza e sviluppo