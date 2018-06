Incendio notturno in piazza: danneggiata utilitaria di pensionato

BRINDISI – Anche nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 20 giugno, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono stati impegnati in operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato un’auto parcheggiata per strada. L’intervento è stato richiesto alle 2.30: stava andando a fuoco una Daewoo Matiz parcheggiata in piazza Ottone Rosai, al quartiere Sant’Elia. L’auto, intestata a un 88enne del posto, ha ripotato danni alla parte anteriore, indagini sono state avviate dalla Polizia.