Brindisi. Festività pasquali, piano straordinario di controlli da parte dei carabinieri

BRINDISI - I carabinieri del comando provinciale di Brindisi stanno svolgendo uno straordinario piano di controlli in occasione delle festività pasquali per impedire la violazione del decreto che limita o vieta gli spostamenti se non per particolari motivi. L'Arma, per la giornata odierna, ha mobilitato le sue 4 compagnie e 23 stazioni che sono state dislocate nel territorio attraverso 102 pattuglie per un totale di oltre 200 militari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono state presidiate le strade verso la Selva di Fasano, il litorale che va da Savelletri a Lendinuso, nonché le campagne dell’entroterra per evitare gli spostamenti verso le abitazioni di campagna. Il controllo è stato ulteriormente potenziato mediante l’utilizzo di droni. Dal momento dall’entrata in vigore del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, sono state controllate dai carabinieri 9892 persone e 7755 veicoli e sono state elevate numerose sanzioni per violazioni alle misure imposte per il contenimento del contagio.