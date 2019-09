Polizia al Sant'Elia: trovati attrezzi per furti bancomat

BRINDISI - La polizia in pressing sulle attività criminose annidate nelle periferie urbane. Nel corso di controlli e perquisizioni effettuati nella giornata di mercoledì 11 settembre, agenti della Sezione volanti hanno scovato nel sottoscala di un condominio del quartiere Sant'Elia due bombole di gas acetilene, utilizzate - afferma la Questura - per fare espoldere e saccheggiare gli sportelli bancomat e Postamat. Sempre nel corso dello stesso controllo, il personale operante ha rinvenuto e sottoposto a sequestro uno scooter utilizzato per compiere un furto. E' in corso l'identificazione dei responsabili.