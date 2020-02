Controlli della polizia amministrativa: scoperte tre attività abusive

BRINDISI - Un circolo privato a Cellino San Marco, una sala da ballo abusiva ed un ristorante non autorizzato in un circolo sportivo ad Erchie e parcheggio e personale abusivo a Fasano. E' il risultato dei controlli che la divisione amministrativa della Questura di Brindisi, insieme alla Squadra Mobile, ha effettuato lo scorso fine settimana, per vigilare, in modo particolare, sulle condizioni di sicurezza e sui regolamenti di tutte le strutture ricettive e non che ospitano eventi di spettacolo aperti al pubblico.

L'attività di controllo messa in campo dagli agenti ha portato alla luce a Cellino San Marco, l'esistenza di un circolo privato abusivo la cui attività di controllo e sicurezza era affidata a due soggetti privi di specifiche qualificazioni professionali. Uno di questi soggetti, dopo l'identificazione, si è allontanato in fretta e furia e nei suoi confronti è scattata la segnalazione all'ufficio territoriale del Governo per i provvedimenti sanzionatori di competenza. Al titolare del circolo abusivo, invece, è stata contestata la violazione dell'ex art. 681 del codice penale, per non aver osservato gli obblighi collegati alla s.c.i.a..

Ad Erchie, invece, all'interno di un circolo sportivo di periferia, sono stati scoperti una sala da ballo ed un'attività di ristorazione senza autorizzazioni, violando, oltretutto, le più elementari norme igienico-sanitarie.

Infine, a Fasano, i militari durante un controllo presso una discoteca hanno riscontrato l'esercizio abusivo del personale addetto alla sicurezza e l'assenza di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di parcheggio.