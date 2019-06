Via del Mare chiusa al traffico dal 21 giugno al 5 luglio

BRINDISI - Chiusura al traffico temporanea di via del Mare, a Brindisi: il divieto di transito entrerà un vigore da domani e resterà valido sino al prossimo 5 luglio, nella fascia oraria che va dalle 7 alle 15, per consentire alla società Acquedotto pugliese di terminare i lavori in corso.

"Ai veicoli in transito su via Spalato è vietato percorrere la bretella che immette su via del Mare con obbligo di proseguire sulla direttrice che immette su via Provinciale per Lecce", si legge nell'ordinanza del Comune. "I veicoli in transito su via Provinciale per Lecce in direzione via del Mare, avranno l’obbligo di proseguire sulla direttrice di marcia in direzione via Porta Lecce. i veicoli in transito su via Bastioni San Giacomo in direzione via del Mare, giungi all’intersezione di via Porta Lecce, potranno svoltare a sinistra sulla direttrice di marcia di via Porta Lecce e a destra in direzione via Provinciale per Lecce; i veicoli in transito su piazza Vittorio Emanuele II in direzione corso Garibaldi avranno l’obbligo di svoltare a sinistra; i veicoli in transito su corso Garibaldi, giunti all’intersezione con via del Mare, avranno l’obbligo di proseguire su quella direttrice; i veicoli in transito su via Lata in direzione via Fratti e via del Mare, giunti all’intersezione di via Fratti, avranno l’obbligo di proseguire sulla direttrice di marcia in direzione via Mattonell".

Inoltre il 24 giugno, in occasione della festa della Guardia di Finanza, dalle 18 alle 23, su lungomare Regina Margherita, sarà in vigore il divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione di quelli autorizzati e, sempre dalle 18 alle 23, su piazza Vittorio Emanuele II e su via Regina Margherita, nel tratto stradale compreso tra la sede dell’Autorità di sistema portuale e il varco Ztl, il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.