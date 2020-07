In bici con capi di abbigliamento rubati in un negozio di Brindisi

BRINDISI – Se ne andava in bici con un sacchetto di plastica pieno di capi di abbigliamento rubati appeso al manubrio, quando è stato fermato per controlli da una pattuglia di carabinieri del Nucleo radiomobile, e quindi, al termine degli accertamenti, denunciato per ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un brindisino di 45 anni. I carabinieri, partendo dai cartellini con un noto brand ancora attaccati ai capi rubati, sono riusciti a risalire al negozio dove erano avvenuti i furti, tutti concentrati in un arco temporale compreso tra il 22 ed il 30 giugno. La refurtiva è stata restituita al responsabile del negozio.