“C’era un clima di intimidazione nella Stp: minacce al presidente e volantini"

BRINDISI – “In quel periodo c’era un clima di intimidazione all’interno della Stp: il presidente Rosario Almiento venne minacciato verbalmente dopo essere stato destinatario di alcuni volantini”.

Il processo

Sono stati ascoltati questa mattina due dirigenti della Società Trasporti Pubblici di Brindisi, citati come testimoni nel processo in cui sono imputati due sindacalisti, Armando Leo, 57 anni, segretario provinciale della Uil Trasporti, residente a Torre Santa Susanna, e Antonio Esperte, 45, segretario provinciale della Ugl, di Mesagne. Sono stati rinviati a giudizio con le accuse di tentata estorsione, violenza privata e diffamazione ai danni di Almiento, reati contestati con riferimento al mese di dicembre 2012 e il mese di gennaio successivo. Il presidente della partecipata fu l’autore della denuncia posta alla base dell’inchiesta dalla quale è scaturito il processo.

Le parti civili

Il presidente della Società Trasporti Pubblici è parte civile ed è rappresentato in giudizio dall’avvocato Roberto Cavalera. Parte civile è anche la Stp, al dibattimento rappresentata dall’avvocato Mario Guagliani. Almiento, come si ricorderà, è stato già sentito come testimone in occasione della passata udienza e ha consegnato al collegio giudicante il proprio racconto di quel periodo.

“Diventai bersaglio di alcuni rappresentanti sindacali – disse - ricevetti pressioni e anche minacce dopo la decisione di trasferire un dipendente: mi dissero, non ti faremo fare né il presidente, né l’avvocato”.

Le accuse

Alla base delle condotte contestate nel capo di imputazione ci sarebbe stata la volontà o quanto meno il tentativo di favorire un familiare del sindacalista Leo, impiegato della Stp con mansione di autista, motivo per il quale ci sarebbero state azioni tali da ostacolare il trasferimento di un dipendente. I due sindacalisti, con una serie di atteggiamenti, si sarebbero garantiti una posizione, già consolidata, di potere all’interno della Stp, minata dall’arrivo del nuovo management.

I volantini

Le azioni attraverso cui sarebbero avvenute minacce e pressioni sono riconducibili all’affissione alla divulgazione dei volantini nel periodo di tempo compreso tra il mese di dicembre 2012 e quello di gennaio dell’anno successivo. Il contenuto è tale da integrare, per il pm, gli estremi della diffamazione a mezzo stampa dal momento che sono stati offesi l’onore e la reputazione del presidente della Stp.

Sotto accusa è finito il seguente passaggio: “Sembra che gli enti soci (della Stp, ndr) ogni volta vadano alla ricerca per l’incarico di presidente, di una persona che non conosca il sistema gestionale di un’azienda, non abbia capacità relazionale, ma capisca solo l’obbedienza al padrino del partito di turno”. Oggi in udienza sono state depositate copie dei volantini.

Le minacce

Alle parole scritte, avrebbero fatto seguito quelle verbali con richiesta ad Almiento di revocare i provvedimenti relativi al trasferimento del dipendente. Quando il presidente ha detto no, i due sindacalisti si sarebbero rivolti in tono minaccioso dicendo: “Qui comandano i mesagnesi”. E ancora, la tentata estorsione, nel momento in cui i due avrebbero preteso che l’avvocato tornasse sui suoi passi: “Altrimenti non ti facciamo più fare il presidente e neppure l’avvocato”. Circostanze che Almiento ha confermato in udienza.

Il licenziamento

Gli imputati, nel frattempo, sono stati licenziati. Entrambi hanno impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale del Lavoro. Il giudice, di recente, ha rigettato il ricorso. Tutta la documentazione relativa al licenziamento è stata acquisita nel fascicolo del dibattimento, su richiesta del pubblico ministero Raffaele Casto. Il processo riprenderà a gennaio. Prima della fine dell’estate è attesa la sentenza.