Attrezzi da scasso in auto: condanna definitiva e arresto

MESAGNE - Condannato in via definitiva per possesso di arnesi da scasso e arrestato per scontare la pena di otto mesi di reclusione: Davide Guido Stranieri, 45 anni, di Mesagne, è stato condotto nel carcere di Brindisi dai carabinieri della stazione di Mesagne, inesecuzione dell'ordine emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Taranto.

Stranieri venne fermato a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 29 aprile 2011: nell'abitacolo del veicolo, i militari trovarono una borsa con numerosi attrezzi atti allo scasso, una centralina elettrica con relativi spinotti per autovetture modello Lancia.

Nel corso di controlli, gli uomini del'Arma hanno denunciato un cittadino albanese 30enne, residente a Copertino, nel Leccese, per violazione degli obblighi inerenti il soggiorno. E' stato fermato a Tuturano e non aveva con sè il permesso di soggiorno. Le verifiche eseguite successivamente hanno accertato che il documento era in corso di validità.