Si stacca pezzo di cornicione da prospetto di abitazione: danneggiata auto

TORRE SANTA SUSANNA – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, a Torre Santa Susanna dove, in via Fratelli Cervi si è staccato un pezzo di cornicione dal tetto di un’abitazione. I pezzi di pietra caduti al suolo hanno danneggiato una Opel Meriva parcheggiata nelle vicinanze. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Sul posto si è recata una squadra di Vigili Del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, seguita da un’altra del Comando Provinciale con autoscala al seguito. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il prospetto rimuovendo i pezzi pericolanti. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale. L’immobile è disabitato.