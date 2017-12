Caldaie, ultimo giorno per le autocertificazioni ad Energeko

BRINDISI – Ultimo giorno per la consegna delle autocertificazioni per le caldaie alla società Energeko: domani, 29 dicembre, scade il termine stabilito dal Comune di Brindisi.

Non sono state accordate, almeno sino alla serata di oggi, proroghe. L’appello al deposito negli uffici della partecipata dell’Ente è rivolto a tutti gli utenti di Brindisi, ad eccezione di quelli che abbiano già presentato dichiarazione, sempre sotto forma di autocertificazione, nel 2016, a partire dal mese di marzo, tramite centro di assistenza convenzionato. In tal caso è stato rilasciato un bollino con dicitura “autocertificazione aperta”.

La scadenza dell’analisi dei fumi delle caldaie resta biennale, stando all’intesa ancora in vigore a Brindisi, tra il Comune e partecipata. Le autocertificazioni dovranno essere consegnate entro la giornata di domani presso la sede di via Filomeno Consiglio, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16.

In caso di mancata consegna, in seguito a controllo delegato agli ispettori della Energeko, scatta la sanzione – sotto forma di multa – pari a 110 euro. Per avere ulteriori informazioni è possibile chiamare la sede, al numero 0831-525423.

E’ stata, invece, disposta una proroga nella consegna dell’autocertificazione solo per l’analisi dei fumi di competenza della Provincia di Brindisi: in tal caso, il termine ultimo è stato posticipato alla fine del mese di febbraio.