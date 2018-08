Cambio al vertice del Norm della compagnia carabinieri di Fasano

FASANO - Dopo quattro anni è stato assegnato un Ufficiale al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano. Da ieri il nuovo comandante del Norm è il sottotenente Gerardo Manzolillo, che subentra al luogotenente Giuseppe Cisternino.

L’Ufficiale, 31 anni, di origine salernitana, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 2010 quale allievo maresciallo. Al termine del corso biennale di formazione è stato assegnato alla stazione carabinieri di Norma (Lt), con l’incarico di “addetto”, dove sin dall’inizio si è distinto particolarmente. Nel 2014il comandante interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Vincenzo Giuliani, gli ha tributato un “encomio” per aver contribuito in maniera determinante all’arresto di un uomo che, barricatosi in casa e armato di pistola, minacciava di far esplodere l’edificio. Nella circostanza rimase miracolosamente illeso nonostante raggiunto da colpi d’arma da fuoco.

Nel 2015, è stato trasferito al Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, specializzandosi nel particolare settore relativo al contrasto alla criminalità organizzata. Nel 2017 vincitore del concorso per Ufficiale del Ruolo Speciale dell’Arma ha frequentato il 58° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. È laureato in giurisprudenza e in sociologia della sicurezza sociale.