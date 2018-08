Camionista sbaglia manovra: locomotrice resta bloccata sulla rampa

BRINDISI – Dopo aver mancato lo svincolo ha tentato di fare inversione di marcia, ma non ha fatto i conti con la locomotrice che si trovava sul rimorchio. A causa di una manovra quantomeno azzardata di un camionista, è stata transennata la strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, all'altezza del cavalcavia della strada statale sette per Taranto Gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono al lavoro dalle 8 di oggi (venerdì 31 agosto) per liberare la carreggiata.

Operazione tutt’altro che semplice, se si considera che il rimorchio è rimasto incastrato fra i due guard rail della rampa che collega la strada provinciale alla superstradda Brindisi -Taranto. Da quanto appreso, la locomotrice, prodotta a Monopoli, è diretta in Finlandia. Il trasporto su gomma era l’unico sistema per far arrivare a destinazione il carico, in quanto la locomotiva non era compatibile con le rotaie della rete ferroviaria italiana. Adesso si sta aspettando l’arrivo di un’altra motrice per sbrogliare la matassa.