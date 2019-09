Sorpreso lontano dalla sua abitazione: arrestato per evasione

E’ stato sorpreso lontano dal luogo in cui si trovava ristretto in regime di domiciliari. Un 65enne di Brindisi è stato arrestato in flagranza di reato per evasione, dai carabinieri della locale compagnia. L’uomo era infatti uscito, senza alcuna autorizzazione. L’uomo, di concerto con l’autorità giudiziaria, è stato nuovamente arrestato in regime di domiciliari.