Evade dai domiciliari: denunciato un brindisino

BRINDISI - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi al termine degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà un 58enne del luogo, sottoposto alla detenzione domiciliare. L’uomo, che è sottoposto alla misura restrittiva definitiva per i reati di furto aggravato e guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, nel corso di un controllo avvenuto nella tarda serata non è stato rintracciato nella sua abitazione.

I congiunti, presenti al momento dell’accertamento, non hanno saputo fornire utili elementi finalizzati al rintraccio dell’uomo. Allo stesso è imposto il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, di frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare. Ha solo l’autorizzazione concessa dal giudice ad allontanarsi dalla sua abitazione solo dalle ore 10.30 alle ore 12.00 per sottoporsi ad una serie di terapie sanitarie.