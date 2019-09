Chiusi in una busta di plastica e abbandonati: due gattini salvati dai vigili del fuoco

BRINDISI – Insolito salvataggio oggi per i vigili del fuoco di Brindisi: mentre intervenivano su un palo pericolante hanno sentito miagolii provenire dall’aperta campagna, in una busta di plastica sigillata c’erano due gattini appena nati. È accaduto intorno alle 15 in via dei Falegnami al quartiere Sant’Elia.

La richiesta di intervento giunta alla sala operativa riferiva di un palo Telecom pericolante, i vigili del fuoco si sono recati sul posto ma mentre operavano hanno sentito miagolii in lontananza. I gattini erano chiusi in una busta di plastica gettata tra le sterpaglie. Non avrebbero avuto scampo se i pompieri non li avessero salvati. E hanno subito trovato casa, uno dei vigili del fuoco che ha operato li ha adottati entrambi.

