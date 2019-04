Distributore automatico con sex toys: multa da 16mila euro a un esercente

CAROVIGNO – Sex toys e pacchetti di gomme da masticare, all’interno dello stesso distributore automatico. Per questo è stato emesso un decreto di divieto di prosecuzione dell’attività commerciale a carico di un esercente di Carovigno, con maxi multa da 16.872 euro.

Il provvedimento è stato adottato dall’amministrazione comunale, a seguito di un sopralluogo effettuato dai carabinieri della stazione di Carovigno, recatisi sul posto insieme agli agenti della polizia locale. I militari hanno contestato all’esercente delle violazioni amministrative depenalizzate.

Si tratta di quelle contemplate dall’articolo 528 c.2 del codice penale, …”per avere al fine di farne commercio o distribuzione esposto pubblicamente e messo in circolazione oggetti osceni”, nonché dall’articolo725 del codice penale, che riguarda il commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.

Il problema, appunto, era la presenza all’interno di un locale di un distributore automatico che conteneva per metà prodotti alimentari e metà oggetti erotici. Questi, come noto, possono essere venduti solo ai maggiorenni. Il titolare inoltre non è stato in grado di esibire alcuna documentazione circa la provenienza e la tracciabilità, se si tiene conto dell’assenza su alcuni di essi del marchio Ce.

Gli stessi erano esposti, senza divisorio, all’interno del distributore, che fra l’altro è risultato sprovvisto di apposito lettore per l’inserimento di tessere magnetiche, fra cui quella sanitaria, per il rilevamento della maggiore età degli acquirenti.