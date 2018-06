"La Gazzetta del Mezzogiorno", Provincia pronta a collaborare per evitare chiusura

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo un intervento del presidente della provincia di Brindisi Domenico Tanzarella sulla chiusura, dopo 56 anni, della redazione brindisina del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”, per effetto del piano di contenimento dei costi varato dall’editore.

La circostanza della prossima chiusura della redazione della Gazzetta del Mezzogiorno si aggiunge, purtroppo, alla chiusura ed alla smobilitazione di troppi luoghi di rappresentanze politiche, istituzionali, economiche e sociali nella provincia di Brindisi.

Quella della redazione brindisina nazionale ci colpisce, poi, in maniera particolare: una redazione che per decenni ha partecipato e raccontato le vicende della provincia brindisina, che ha stimolato l’attenzione dell’opinione pubblica sugli avvenimenti ed ha sostenuto costantemente le istituzioni locali, anche e soprattutto, in frangenti di grande rilevanza, richiama la nostra attenzione e preoccupazione.

Nell’esprimere la nostra più viva solidarietà ai giornalisti della redazione brindisina questa Presidenza, nell’invitare l’editore ad un ripensamento di tale decisione, che priverebbe la città di un autorevole presidio della libertà di informazione, fa presente la propria disponibilità, a contribuire con ogni iniziativa finalizzata al mantenimento della redazione nel capoluogo brindisino.

D’altra parte Brindisi, così martoriata e dimenticata in tanti settori, non merita questo vulnus, che la priverebbe di una voce autorevole, determinante per il processo di conoscenza e sapere di una comunità, indispensabile per affermare il diritto di autodeterminazione di un popolo e di un territorio.