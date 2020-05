Cocaina nel mobiletto del bagno: denunciato un uomo

SAN DONACI - I carabinieri della stazione di San Donaci, supportati e coadiuvati dal Nucleo cinofili carabinieri di Modugno (Ba), hanno denunciato un 40enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, nella mattinata di ieri, nel corso di una mirata perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 1,4 grammi di cocaina, occultati in un mobiletto del bagno, nonché di vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.