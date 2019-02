Nasconde nove grammi di cocaina nel comò della figlia: arrestato

ERCHIE – Una parte di cocaina l’aveva nascosta all’interno del rivestimento del tettuccio della sua auto. La parte restante, più cospicua, nel comò della camera da letto della figlia minore. Il 35enne Salvatore Margheriti, di Erchie, è stato arrestato in flagranza di reato a seguito di una perquisizione personale e veicolare effettuata dai carabinieri della locale stazione.

I militari hanno trovato a bordo della Nissa Micra del 35enne tre grammi di cocaina suddivisa in dosi. Inoltre addosso a Margheriti sono stati trovati 220 euro in banconote di vario taglio. Poi i miliari si sono spostati presso l’abitazione del 35enne. Qui, nel comò che si trovava accanto al letto della figlia, le forze dell’ordine hanno trovato altri nove grammi di cocaina, 85 grammi di mannite, zucchero a basso contenuto di glucosio che si ricava dalla manna, sostanza generata dagli alberi di frassino, solitamente utilizzata negli ambienti dello spaccio per “tagliare” lo stupefacente.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato e posto sotto sequestro anche un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, tra cui del nastro adesivo di colore nero, buste trasparenti termosaldate e cellophane. L’uomo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari.