Colpi di fucile in strada dopo lite fra ragazzi: quattro feriti

SAN MICHELE SALENTINO - Sono stati esplosi dei colpi di fucile al culmine di una violenta lite fra ragazzi che si è verificata nella serata di ieri (29 gennaio) a San Michele Salentino. Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di San Vito dei Normanni.

Da quanto appreso, un 18enne di San Michele Salentino ha avuto una lite sfociata in una colluttazione con un gruppo di ragazzi di Ostuni, per il danneggiamento del veicolo di proprietà di uno degli ostunesi avvenuto il giorno precedente. Quest'ultimi hanno individuato infatti nel 18enne il responsabile del danneggiamento e nella serata di ieri si sono recati a Villa Castelli per regolare la questione.

Al termine della rissa, il 18enne si è impossessato di un fucile di proprietà del padre che aveva in precedenza nascosto, è tornato in strada e da una distanza di circa 30 metri avrebbe esoloso quattro colpi all'altezza del volto, provocando ferite lacero contuse ed escoriazioni al volto di quattro persone. Il 18enne è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno condotto in caserma.

Aggiornato alle 6,50 del 30 gennaio