Coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente: denunciato un giovane

CEGLIE MESSAPICA - Un 26enne di Ceglie Messapica è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Un 30enne, invece, segnalato per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

II due sono incappati in un controllo dei carabinieri eseguito in una via del centro abitato: i due viaggiavano a bordo di un'auto, il 26enne era al volante. Il passeggero, il 30enne, è stato trovato in possesso di 1 grammo hashish occultato all’interno della tasca dei pantaloni. Le immediate perquisizioni nei confronti del 26enne hanno consentito di rinvenire una pianta di cannabis dell’altezza di 20 cm con inflorescenze, presso l’abitazione di campagna, nonché 2 grammi di marijuana e uno spinello con la stessa sostanza, occultati all’interno del comodino della stanza da letto, presso l’abitazione del centro cittadino.