Combustione illecita di rifiuti: denunciati un uomo e una donna

FASANO – Si è concluso con due denunce l’ennesimo rogo di rifiuti nel Brindisino. Questa volta i carabinieri forestali sono riusciti a intervenire tempestivamente cogliendo i responsabili in flagranza. Una donna di 41 anni, I.A. e un uomo di 46 anni M.P. sono stati denunciati in concorso per combustione illecita di rifiuti. Si tratta di un terreno sito nei pressi della zona industriale di Fasano, precisamente in contrada Sant’Angelo.

I forestali della stazione di Ostuni sono stati allertati da segnalazioni di fumo maleodorante, giunte presso la centrale operativa. Intervenuti sul posto si sono trovati davanti a tre cumuli di rifiuti, in parte provenienti da lavori di pulizia di un attiguo capannone, costituiti da materassi, mobili e suppellettili in legno, laminati ed altri residui in materiale plastico, cui una donna, ancora presente sul posto, stava dando fuoco.

L’area, di circa 200 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro penale preventivo. La donna è stata denunciata insieme al 46enne, quale titolare dell’attività da cui provenivano i rifiuti accumulati, e committente dei lavori di pulizia del capannone, nonché conduttore del terreno.

“Permane alta l’attenzione dei Carabinieri Forestali sul deprecabile fenomeno dell’ abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, aggravato dal loro abbruciamento, che tanto danno ed allarme sociale arrecano al territorio ed ai suoi cittadini. Proprio questi ultimi, come in questo episodio, possono comunque rendersi parte attiva per permettere di individuare con tempestività i responsabili di tali, diffuse azioni delittuose sull’ambiente”. Scrivono i Forestali