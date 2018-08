Aggressione per interessi lavorativi: denunciato un commerciante

VILLA CASTELLI - I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali un 40enne commerciante del luogo. I fatti risalgono alla primavera scorsa allorquando per motivi probabilmente riconducibili a contrasti e gelosie di natura professionale, il 40 aggredì sulla pubblica via un 60enne sempre del luogo, anch’egli commerciante. L’aggredito a seguito delle lesioni riportate fece ricorso alle cure mediche presso l’ospedale civile di Martina Franca, ove gli furono riscontrate ferite guaribili in sette giorni.