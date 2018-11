Commissioni a Palazzo di città, Ribezzi stakanovista: il più presente

BRINDISI – Commissioni consiliari un giorno sì e l’altro pure per avviare il confronto su idee, proposte, progetti e iniziative prima di passare al voto in Aula. C’è chi tra i consiglieri comunali ha partecipato in un giorno a quattro riunioni diverse, più di qualche volta dalla data della proclamazione. Il titolo di presenzialista o stacanovista (o ancora stakanovista) spetta a Umberto Ribezzi, eletto nella lista di Brindisi in Alto, alla sua prima esperienza politico-amministrativa.

Il primato

Con 49 presenze in poco più di due mesi, a far data da agosto, quando si è insediato il Consiglio, Ribezzi, unico rappresentante della civica che ha sostenuto Roberto Cavalera come aspirante sindaco per il centrodestra, è sul podio con diritto a ottenere 1.183,53 euro a titolo di gettoni. Nessuno dei colleghi consiglieri è riuscito a stargli al passo. L’ultima volta che ha partecipato a quattro commissioni in meno di 24 ore, è stato lo scorso 31 ottobre, stando al registro tenuto a Palazzo di città. Non è stato il solo, ovviamente. Il primato, ad ogni modo, è tutto suo.

Il conteggio della somma è il risultato della sommatoria dei gettoni di presenza spettati ad ogni presenza alle commissioni e ai consigli comunali. Il singolo gettone è pari a 32,54 euro, al netto della riduzione del 10 per cento, stabilita con la legge finanziaria del 2006, nell’ottica della riduzione dei costi della politica. Il Comune, stando alle disposizioni di legge, può liquidare sino a un massimo di 1.183 euro e 53 euro al mese.

Gli inseguitori

Il gruppo degli inseguitori è guidato da Luciano Loiacono, attualmente espressione di Idea (per il centrodestra), volto storico del Comune, essendo stato prima assessore e poi presidente delle Assise: 39 presenze, con gettoni da liquidare per 1.83,53. Anche per Loiacono, ci sono stati giorni in cui ha partecipato a quattro commissioni. L’ultima volta il 31 ottobre.

Al terzo posto si piazza Gabriele Antonino del Pri, il recordman delle presenze: ha totalizzato 35 presenze nelle commissioni in cui siede come componente, conseguendo il diritto a ottenere gettoni per 1.138,90 euro. Anche per Antonino l’ultimo giorno di ottobre è stato contraddistinto dalla partecipazione a quattro commissioni consiliari.

Trentatré presenze per Gianluca Quarta, l’unico consigliere di Forza Italia, al quale spettano 1.073,82 euro. Sul registro delle presenze, ne sono state segnate 32 per il consigliere del Pd, Maurizio Pesari, con liquidazione di 1.041,28 euro. Dall’altra parte politica, con lo stesso numero di presenze, c’è Ercole Saponaro, eletto nella Lega con Salvini: per il sindacalista, liquidazione autorizzata per 1.028 euro. Una presenza in meno per il vice presidente del Consiglio, Massimiliano Oggiano, voce da contestatore per Fratelli d’Italia: ha inanellato 31 presenze, gettoni per 1.008,74 euro.

Trenta presenze sono state contante per Giulio Gazzaneo, il più giovane dei consiglieri comunali, alla prima esperienza politico-amministrativa, espressione della lista civica Ora tocca a noi, con Riccardo Rossi: gettoni di presenza da liquidare per 976 euro e venti centesimi.

Sotto le trenta presenze

Under 30, con 29 presenze, due donne condividono il gradino: Valentina Fanigliulo, volto nuovo del gruppo consiliare del Partito democratico, e Carmela Lo Martine, unica espressione della lista Brindisi popolare. Per entrambe, i gettoni di presenza sono pari a 943,66 euro.

Sono 27 le presenze per Alessandro Antonino, consigliere di Liberi e Uguali, al quale andranno 878,58 euro. A seguire, con 25 presenze nelle commissioni, ci sono Antonio Elefante, del Pd, e Belinda Silvestro di Brindisi Bene Comune, per 813,50 euro. Dopo c’è Salvatore Valentino, del Pd, con 24 presenze e 780,96 euro da ricevere.

Il primo dei consiglieri eletto nel movimento dei Cinquestelle è Paolo Le Grazie, per il quale sono state registrate 23 presenze, corrispondenti a 748,42 euro. Identico numero di presenze per Giuseppe Massaro, di Liberi e Uguali, con lo stesso importo da liquidare.

Gradino inferiore per il volto femminile dei grillini, Tiziana Motolese: 22 presenze, per 715,88 euro. Ventidue presenze anche per Marco Vadacca del movimento Brindisi Bene Comune. Dopo di lui, c’è Luana Mia Pirelli, collega di Bbc, con gettoni pari a 683,34. Ventuno per Lorenzo Guadalupi, volto nuovo del Pd, per 683,34. Venti presenze per Gianluca Serra, candidato sindaco per il movimento CinqueStelle: 650 euro e 80 centesimi è la somma maturata sommando i gettoni per ogni singola seduta.

Meno di venti presenze

Scorrendo ancora sul registro delle presenze, ci sono i consiglieri rimasti sotto le venti partecipazioni alle commissioni: con 19 ci sono Annamaria Calabrese di Brindisi Bene Comune, volto nuovo delle Assise, e Anna Portolano, new entry anche lei. A entrambe andranno 618 euro e 26 centesimi.

Per l’altro consigliere comunale di Ora tocca a noi, Livia Dell’Anna, le presenze sono state 18, per 585,72 euro. Lo stesso vale per Antonio Manfreda, di Liberi e Uguali.

Diciassette sono le presenze conteggiate per Alessio Carbonella, del Pd, new entry in Assise, e per Teodosio Prete, collega di partito, per i quali i gettoni di presenza ammontano a 553,18.

A seguire Roberto Cavalera, il candidato sindaco del centrodestra, con 14 presenze nelle commissioni: avrà la somma pari a 455,56 euro. Subito dopo di lui, Massimo Ciullo, diretto rivale nella corsa come primo cittadino, espressione delle forze politiche di destra: l’avvocato avrà 423,02 euro per 13 presenze.

Meno di dieci presenze

Meno di dieci sono le presenze per Giampaolo D’Onofrio: per il consigliere del Partito democratico sono nove, per 292,86 euro. Otto sono quelle totalizzate da Rosella Gentile, eletta nel Pd, per 260,32 euro. Dopo Ognissanti, le riunioni delle commissioni sono riprese a pieno ritmo.

Complessivamente, l’Amministrazione comunale dovrà liquidare 25.728,93 euro, di cui 2.015,63 per Irap. Il pagamento è stato autorizzato con determina dal dirigente dell’ufficio del Consiglio comunale, Angelo Roma.

Indennità vice sindaco e nuovo assessore

Lo stesso dirigente ha stabilito anche le indennità che spettano al nuovo vice sindaco, Elena Tiziana Brigante, già assessore ai Lavori Pubblici, ai Trasporti e alle Infrastrutture, e al nuovo titolare delle deleghe ai Servizi sociali e Pubblica istruzione, Isabella Lettori (nella foto accanto), subentrata in Giunta dopo le dimissioni di Rita Ortenzia De Vito.

Per Brigante l’indennità è stata determinata nella misura piena di 3.550,57 euro a far data dallo scorso 29 ottobre. Dalla stessa data decorre quella di Lettori, pari a 2.840,46.