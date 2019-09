Condannato per atti persecutori dai domiciliari passa al carcere

SAN DONACI – A seguito delle ripetute violazioni, eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 29enne di San Donaci ai domiciliari perché condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per atti persecutori.

Il 13 agosto scorso è evaso dagli arresti domiciliari ed è stato sorpreso in possesso di uno spinello. In altre circostanze, ha contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura cautelare in espiazione, violando il divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi. Recentemente era stato anche denunciato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto ha pubblicato sul proprio profilo Facebook alcuni post diffamatori nei riguardi di una donna del luogo. La denuncia è scaturita dal fatto che il profilo social dell’utente è luogo virtuale e la pubblicazione di contenuti offensivi sulla bacheca Facebook costituisce una forma diffamatoria di comunicazione con più persone. Espletate le formalità di rito, il 29enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.