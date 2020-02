Condanne e violazione degli obblighi: cinque persone condotte in carcere

Cinque provvedimenti restrittivi, fra ordini di carcerazione e misure di aggravamento della misura cautelare, sono stati emessi dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, negli ultimi giorni.

Un 27enne di Francavilla Fontana è stato trasferito dai domiciliari al carcere per ripetute violazioni degli obblighi derivanti dagli arresti domiciliari cui l’uomo era precedentemente sottoposto.

Stessa sorte è toccata a un 24enne di San Pancrazio Salentino e a un 36enne di Oria, entrambi condotti in carcere per violazione degli obblighi.

Un 24enne di Brindisi è stato condotto presso la casa circondariale, dove dovrà espiare la parte residua di una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per rapina aggravata e porto abusivo di armi (fatti commessi a Brindisi nel mese di maggio 2018).

Condotto in carcere anche un 22enne di Villa Castelli che deve scontare la parte residua di una pena pari a quattro anni e cinque mesi, per i reati di associazione a delinquere, furto, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio (fatti commessi in Villa Castelli – Ceglie Messapica – Grottaglie e Martina Franca tra il 2014 e il 2015).