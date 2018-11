Consiglio provinciale, giuramento di Rossi e nomina del vice

BRINDISI - Primo consiglio provinciale con Riccardo Rossi presidente, dopo le elezioni di fine ottobre. La convocazione è per martedì 27 novembre, alle 12, nella sala consiliare dell'Ente. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti: innanzitutto approvazione dei verbali delle ultime sedute dei Consigli provinciali, quelli del 29 e del 30 ottobre 2018; quindi la convalida dell’elezione alla carica di presidente della Provincia di Rossi, sindaco di Brindisi, espressione della coalizione di centrosinistra, e il suo giuramento, infine le comunicazioni del neo presidente sulle nomine per la vicepresidenza e per le deleghe ai consiglieri provinciali.