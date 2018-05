Controlli a tappeto dei carabinieri: un arresto e cinque denunce

BRINDISI - Un arresto, cinque denunce a piede libero e sei segnalazioni all'Autorità Amministrativa per uso di sostanze stupefacenti. Controllate 25 persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione, 181 persone identificate e 94 automezzi sottoposti ad accertamenti. Questo è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Prefetto di Brindisi in risposta ai recenti episodi di recrudescenza criminale accaduti in città, ed effettuato nel settore di competenza dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, che hanno attuato controlli preventivi della circolazione stradale con posti di blocco ad “alta visibilità” e cinturazioni di aree sensibili, effettuati da pattuglie a saturazione di settore e mobili di zona. Il tutto orientato alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti in genere, al fine di assicurare un elevato target di sicurezza a tutela dei cittadini.

Arresto per violazione degli obblighi

Nello specifico, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo hanno arrestato in flagranza di reato Massimo Angelini, 45enne di Brindisi, per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Brindisi. L’uomo, riconosciuto dai militari nel corso dell’espletamento del servizio, è stato fermato alla guida di un’autovettura senza essere più in possesso della patente di guida, revocata a seguito della misura di prevenzione cui è sottoposto. L’arrestato espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato nella casa circondariale di Brindisi.

Denunce a piede libero

I militari del comando provinciale hanno altresì denunciato in stato di libertà cinque persone. G.M. 28 anni, e G.A., 32 anni, per ricettazione. I due, sottoposti a perquisizione della vettura su cui viaggiavano, sono stati trovati in possesso di due cassette porta utensili contenenti attrezzatura varia da idraulico, sul conto della quale non hanno saputo fornire plausibili giustificazioni. L’attrezzatura è stata sequestrata.

G.F., 33 anni, di Brindisi, poiché è stato sorpreso per la seconda volta alla guida dell’autovettura Fiat Punto, di proprietà della convivente, sprovvisto della patente di guida, mai conseguita; M.I., 55 anni, pensionato di Oria, sorpreso alla guida della sua autovettura fiat punto sprovvisto della patente di guida, revocatagli poiché sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. Inoltre l’autovettura sulla quale era alla guida è risultata oggetto di sequestro amministrativo e allo stesso affidata in custodia.

M.S., 42 anni, di Cisternino, controllato alla guida dell’autovettura di proprietà una Alfa Romeo 147 in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato positivo con tasso alcolemico pari a 2,43 G/L con conseguente ritiro della patente di guida. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro penale ai fini della confisca. E. I, 44 annim di Francavilla Fontana, controllato alla guida dell’autovettura Renault Kangoo, sottoposto ad accertamenti alcolemici è risultato in stato di ebbrezza alcolica con tasso pari a 2,04 G/L. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Per quanto concerne il contrasto all’assunzione di sostanze stupefacenti sono stati segnalati all’Autorità amministrativa cinque soggetti trovati con modeste dosi di droga.