Perquisizioni e controlli: una denuncia per guida senza patente

Ondata di controlli a Torre Santa Susanna, dove i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e i militari della locale stazione hanno effettuato complessivamente sei perquisizioni domiciliari, oltre a identificare 39 persone di cui 10 di particolare interesse operativo e controllare 24 auto/motoveicoli, oltre a due esercizi pubblici. Sono state anche controllate 11 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.

Una 21enne del posto, sorpresa con 3 grammi di marijuana nascosti all’interno del comodino della camera da letto, è stata segnalata all’autorità amministrativa. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

A Francavilla Fontana, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero, per guida continuata senza la patente, per non averla mai conseguita, un 53enne del luogo, fermato nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale in via C.A: Dalla Chiesa, alla guida di una Fiat Punto di sua proprietà, reiterando nel biennio la violazione. Nella circostanza la vettura è risultata sprovvista di assicurazione obbligatoria e pertanto è stata sequestrata ai fini della confisca.