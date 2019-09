Controlli stradali dei carabinieri: due denunciati, uno è minorenne

Un 33enne è stato denunciato per rifiuto dell’accertamento per guida in stato di ebbrezza alcoolica e un minorenne perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

San Donaci

Il 33enne, di Francavilla Fontana, è stato fermato a San Donaci: controllato alla guida di una Lancia Libra di sua proprietà in via Mascagni, mostrava evidenti elementi sintomatici di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici. Su esplicita richiesta dei militari, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato.

San Pancrazio Salentino

Il minorenne, di Nardò (Le), invece, è stato fermato a San Pancrazio Salentino nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale. Era in auto con altri ragazzi. Alla vista dei militari hanno mostrato segni di nervosismo, inevitabile il controllo più approfondito. Un passeggero (il minorenne in questione) è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, era occultato all’interno della tasca dei pantaloni.