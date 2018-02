Confartigianato promuove corso base per pizzaiolo a numero chiuso

BRINDISI - Confartigianato Brindisi, a conferma del proprio impegno nella valorizzazione delle professionalità legate al Made in Italy propone, a quanti interessati, un corso base a numero chiuso per pizzaiolo caratterizzato da un’offerta formativa di 50 ore presso una vera pizzeria che vanta anni di esperienza nel campo della ristorazione.

Mestiere legato a doppio filo al bel Paese riconosciuto patria della pizza a livello mondiale e alimento che, tra l’altro, si è aggiudicato il titolo di Patrimonio Unesco dell’umanità, quello del pizzaiolo, resta comunque una arte manuale ricercata in tutto lo stivale e all’estero.

A questo proposito e allo scopo di mantenere alto il livello di qualità di un lavoro che raccoglie una così importante eredità, il Corso Base di Pizzaiolo, promosso da Confartigianato, è contraddistinto da un ciclo di lezioni su tutti gli aspetti della pizza, tenute da professionisti in grado di fornire ai partecipanti competenze teorico-pratiche, approfondendo numerosi temi grazie a lezioni mirate. Al termine del percorso formativo individuato quindi in un settore che non conosce crisi, il corsista sosterrà un esame pratico e riceverà un attestato di partecipazione.

Per informazioni telefona allo 0831/096490 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00