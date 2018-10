Cortile della scuola trasformato in dog park, genitori indignati

BRINDISI – Slalom tra escrementi di cani per i bambini (e i loro genitori) che frequentano la scuola Livio Tempesta al rione Commenda a Brindisi. La segnalazione mista a indignazione arriva da un genitore che si chiede “Vorrei sapere se possibile fare un articolo su quei padroni dei cani che portano i propri cani nel cortile della scuola dei miei figli per far fare i propri bisogni. I bambini la mattina devono insieme ai propri genitori fare lo slalom per entrare a scuola”.

Ancora una volta i cittadini chiedono aiuto ai giornali per rivendicare un diritto o segnalare un disservizio dopo che le richieste di intervento agli organi competenti non portano ad alcun risultato.

Nel caso della Livio Tempesta ci sono cittadini incivili che fanno fare i bisogni dei loro amici a 4 zampe in un luogo dedicato ai bambini ma c’è anche mancanza di interesse da parte di chi dovrebbe pulire l’edificio. A quanto pare tutte le mattine si ripete la stessa storia.

“Anche se il cancello nel pomeriggio viene chiuso ci sono dei punti in cui la ringhiera è rotta e il cortile è facilmente accessibile. In passato abbiamo chiesto il ripristino dell’inferriata ma l’unico intervento che è stato fatto e ridipingerla”.

