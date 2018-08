Corto circuito a presa elettrica, incendio in camera da letto: paura per coniugi

MESAGNE – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 7 agosto, in via San Lorenzo a Mesagne dove in un’abitazione a piano terra al civico 114 è divampato un incendio. All’interno c’era una coppia di coniugi, l’uomo ha tentato di domare le fiamme con secchi di acqua in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Sul posto anche 118 e polizia. Da quanto si apprende il rogo si è sviluppato nella camera da letto in seguito a un corto circuito alla presa elettrica, le fiamme hanno investito un ammasso di coperte e indumenti e l’armadio. Gli interni si sono riempiti di fumo rendendo l’aria irrespirabile. Per fortuna la coppia di coniugi non ha riportato conseguenze preoccupanti.

Gallery