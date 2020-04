Cortocircuito su una lavatrice: grande spavento per un anziano

MESAGNE - Casa invasa dal fumo, ma fortunatamente nessuna conseguenza, a parte il grande spavento, per un 93enne che risiede in un appartamento al pian terreno situato in via Verdi, a Mesagne, in cui intorno alle ore 10,30 di Pasquetta si è sviluppato un principio di incendio.

L'imprevisto sarebbe dovuto a un cortocircuito su una lavatrice. Il pensionato ha vissuto attimi di grande apprensione. Alcuni vicini hanno subito chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto si sono recati i pompieri del comando provinciale di Brindisi e una pattuglia di poliziotti del locale commissariato. Fortunatamente la situazione era sotto controllo. L'anziano non ha avuto bisogno di cure mediche.