Costretta a trasferirsi al Nord sfuggire all'ex: divieto di avvicinamento per lui

MESAGNE – Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima per un 48enne di Latiano, F.I. L’ordinanza di misura coercitiva emessa dal tribunale di Brindisi è stata eseguita dal personale del commissariato di polizia di Mesagne nel pomeriggio di venerdì 9 marzo.

L’uomo, durante il matrimonio e anche dopo la separazione dalla ex moglie, “aveva posto in essere una serie di comportamenti, reiterati nel tempo, che avevano costretto la donna ad un regime familiare e di vita avvilente e mortificante, costringendola a sporgere denuncia e raccontare gli episodi di violenza fisica e verbale subiti nel tempo”. Si legge in una nota del commissariato, diretto dal vice questore Rosalba Cotardo.

“Era stata anche minacciata che se non fosse tornata con lui gliela avrebbe fatta pagare. La stessa, pertanto, per sfuggire a quell’uomo violento, si è trasferita al nord a casa di un parente”.