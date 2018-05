Crolla il parapetto di una casa: tragedia sfiorata nel centro storico

ERCHIE – Fortunatamente il crollo è avvenuto alle prime luci del giorno, quando il centro cittadino era deserto. Altrimenti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il cedimento della parte di un parapetto di una vecchia casa disabitata situata in via Grassi, nel cuore del centro storico di Erchie. Un boato, intorno alle 6,30 di oggi, ha svegliato il vicinato.

Usciti in strada con una certa preoccupazione, i residenti si sono imbattuti in un cumulo di blocchi di tufo ammassati sul marciapiede, fino invadere la strada. Se qualcuno fosse transitato di lì al momento del collasso, non avrebbe avuto scampo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, i carabinieri e i tecnici del Comune di Erchie.