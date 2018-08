Da Taranto al Brin Park per rubare indumenti Adidas: denunciata

BRINDISI – Aveva rubato vari capi di abbigliamento griffati Adidas, ma gli addetti alla sicurezza l’hanno fermata. E’ stata denunciata a piede libero, per reato di furto, una 27enne residente a Taranto che nella giornata di ieri (domenica 5 agosto) è entrata in azione nel centro commerciale Brin park situato in via Caduti di via Fani, al rione Sant’Elia.

La donna aveva nascosto la refurtiva, del valore pari a 75 euro, all’interno della propria borsa. Il personale di vigilanza l’ha fermata subito dopo le barriere, per poi chiedere l’intervento dei carabinieri. La refurtiva è stata restituita alla direttrice del negozio, che ha formalizzato la denuncia.