Distrutta da incendio auto di vigile del fuoco: è la seconda volta in pochi mesi

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco alle 4 di oggi, sabato 28 luglio, in via Oberdan al quartiere Sant’Angelo a Brindisi dove un incendio ha distrutto una Fiat Grande Punto e danneggiato un’auto parcheggiata accanto. Oltre ai vigili del fuoco sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi. Anche se non sono stati trovati evidenti segni riconducibili a qualche azione dolosa, non si esclude alcuna ipotesi.

Quello che è certo è che l’incendio è partito dalla Grande Punto intestata a un vigile del fuoco “discontinuo” anche volontario in altre associazioni, che in passato è già stato coinvolto in episodi simili. Risale a dicembre dello scorso anno, infatti, un intervento simile dei vigili del fuoco di Brindisi: sempre in via Oberdan andò a fuoco una Fiat Grande Punto intestata allo stesso vigile del fuoco. Anche in quel caso non furono trovate tracce di dolo.

Al vaglio dei poliziotti i fotogrammi di alcun telecamere installate nelle vicinanza del luogo dove erano parcheggiate le due auto danneggiate.

