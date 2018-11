Demolizione betolina nel porto: scintilla provoca principio di incendio

BRINDISI – Un principio di incendio si è sviluppato stamattina (sabato 24 novembre) mentre erano in corso le operazioni di demolizione di una ex betolina per il trasporto del gasolio ormeggiata presso la stazione navale della Marina Militare (Maristanav Br), nel seno di ponente del porto di Brindisi.

Le fiamme sono state subito domate da personale dei vigili del fuoco. Non si registrano danni a persone o a cose e la bettolina è circondata da panne nonostante non vi sia stato alcun sversamento a mare.

“Dalle prime informazioni – si legge in una nota della Marina Militare - sembra che le fiamme si siano sviluppate a causa di alcune scintille dovute alle lavorazioni che hanno innescato la combustione di un residuo oleoso presente in un locale interno alla bettolina”.