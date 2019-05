Denunce e piccoli sequestri di stupefacenti nel fine settimana

Servizio a largo raggio nel territorio di Carovigno

I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e dei reparti da questa dipendenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città e nelle aree interne e costiere di Carovigno. Nell’ambito d di questa attività, i militari hanno deferito in stato di libertà un 26enne magazziniere del luogo, per guida sotto l’influenza dell’alcol.

L’uomo, nella tarda serata, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida dell’autovettura Peugeot 308, di proprietà di un congiunto, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. Sottoposto ad accertamento, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,17 grammi per litro di sangue. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato al proprietario.

Nel corso dello stesso servizio sono stati segnalati alla prefettura 3 giovani, trovati in possesso a seguito di perquisizione personale, di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. In totale sono stati rinvenuti 2 grammi di eroina, 0,6 grammi di marijuana e 0,6 grammi di hashish, il tutto sottoposto a sequestro.

È stato anche denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere un giovane originario della provincia di Bari residente a Mesagne, fermato mentre percorreva a piedi via Bengasi: sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro. Nel complesso, i Carabinieri hanno eseguito 12 perquisizioni personali, identificato 68 persone di cui 13 di particolare interesse operativo, controllato 47 autoveicoli oltre a 2 esercizi pubblici. Sono state controllate 8 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.

Brindisi: denunciato un sorvegliato speciale

I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno deferito in stato di libertà, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, un 50enne del luogo. L’uomo è stato controllato in via Imperatore Augusto, in compagnia di una persona gravata da una serie di condanne penali, in violazione alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione.

Torchiarolo: non passa gli alimenti alla famiglia, denunciato

I carabinieri della stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia formalizzata dalla parte offesa, una 40enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà un 47enne residente nello stesso Comune, per violazione continuata degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo, che è separato dalla donna, da qualche mese non ottempera al sostentamento economico del nucleo familiare composto dall’ex moglie e da due figli minori, come disposto con specifico provvedimento dal Tribunale di Brindisi.