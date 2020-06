Polizza assicurativa falsa e guida senza patente: due denunce

Villa Castelli

I carabinieri della Stazione di Villa Caselli, a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 67enne del luogo, per uso di atto falso. In particolare, l’uomo, nel periodo 26 maggio – 30 maggio 2020, ha utilizzato una falsa polizza assicurativa sulla propria autovettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fasano

A Fasano, invece, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 52enne del luogo, per reiterazione nella guida senza patente. L’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso alla guida di un furgone, sprovvisto della prescritta patente perché revocata, reiterando nel biennio nella medesima condotta.