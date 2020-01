Evasione e rifiuto degli accertamenti: un arresto e una denuncia

BRINDISI - Uno ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti. L’altro è stato sorpreso in strada, senza autorizzazione. E’ di un arresto e una denuncia a piede libero il bilancio dei servizi di controllo del territorio effettuati dai carabinieri del Norm della compagnia di Francavilla Fontana.

Un automobilista di 24 anni, fermato di militari, non ha voluto sottoporsi all’accertamento per eventuale guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti. Per questo è stato denunciato a piede libero.

Nello stesso contesto il giovane è stato segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, poiché trovato in possesso di 2 grammi di hascisc, nascosti all’interno della tasca del pantalone. È stata pertanto ritirata la patente di guida e sottoposta a sequestro la sostanza stupefacente.

Sempre a Francavilla Fontana, un 24enne sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso in una strada distante dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione. A seguito dell’arresto, espletate le formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione, sempre in regime di arresti domiciliari.